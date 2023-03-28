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Президент МОК выступил за возвращение россиян в нейтральном статусе на международные соревнования

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/prezident-mok-vystupil-za-vozvrashhenie-rossiyan-v-nejtralnom-statuse-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniya
Президент МОК выступил за возвращение россиян в нейтральном статусе на международные соревнования
Фото LAURENT GILLIERON/EPA/ТАСС

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах отметил, что сейчас спортсмены участвуют в качестве нейтральных атлетов в разных видах спорта.

Больше всего они принимают участие в соревнованиях по теннису, а также по велоспорту, хоккею, настольному теннису, футболу и гандболу.

«Участие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в международных соревнованиях работает. Мы видим это почти каждый день в ряде видов спорта… Ни в одном из этих турниров не было инцидентов, связанных с безопасностью», — сказал Бах.

Он добавил, что сейчас российским и белорусским спортсменам сложно получить визы в страны, где проходят соревнования, а некоторые даже выдают разрешения на работу для участия.

«Мы не можем найти решение, которое устраивало бы всех. С этим нам, возможно, придется жить», — цитирует Томаса Баха РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее эксперты ООН призвали МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований.

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