Эксперты ООН призвали МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований

Дискриминация спортсменов из России и Беларуси по национальному признаку недопустима, заявили 1 февраля специальные докладчики ООН Александра Ксантаки и Ашвини К.П.

Эксперты одобрили решение Международного олимпийского комитета допустить спортсменов к соревнованиям. При этом в МОК поставили условие, что принимать участие в соревнованиях смогут только спортсмены, не поддерживающие спецоперацию на Украине. Докладчики заявили, что такое условие открывает двери для давления и интерпретаций.

«Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это подразумевает, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — сказали эксперты.

Докладчики призвали не требовать от участников выбирать сторону конфликта, а также отметили, что спортивные мероприятия нельзя использовать в политических целях, сообщает пресс-служба ООН.

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