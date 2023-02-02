Эксперты ООН призвали МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований
Дискриминация спортсменов из России и Беларуси по национальному признаку недопустима, заявили 1 февраля специальные докладчики ООН Александра Ксантаки и Ашвини К.П.
Эксперты одобрили решение Международного олимпийского комитета допустить спортсменов к соревнованиям. При этом в МОК поставили условие, что принимать участие в соревнованиях смогут только спортсмены, не поддерживающие спецоперацию на Украине. Докладчики заявили, что такое условие открывает двери для давления и интерпретаций.
«Одни и те же правила должны применяться ко всем спортсменам, независимо от их национальности. Это подразумевает, что любая пропаганда национальной, расовой или религиозной ненависти, представляющая собой подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, должна быть запрещена», — сказали эксперты.
Докладчики призвали не требовать от участников выбирать сторону конфликта, а также отметили, что спортивные мероприятия нельзя использовать в политических целях, сообщает пресс-служба ООН.
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