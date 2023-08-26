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Спортсмены из Краснодарского края получили три награды чемпионата России по боксу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportsmeny-iz-krasnodarskogo-kraya-poluchili-tri-nagrady-chempionata-rossii-po-boksu
Спортсмены из Краснодарского края получили три награды чемпионата России по боксу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Чемпионат РФ по боксу прошел в Хабаровске. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из 60 регионов, в том числе 11 боксеров из Краснодарского края.

В ходе турнира разыграли награды в 13 весовых категориях, сборная Кубани завоевала три медали.

«Поздравляю кубанских боксеров с очередными завоеванными наградами. Несмотря на высокую конкуренцию со стороны сильнейших спортсменов, в активе представителей Краснодарского края золото, серебро и бронза. Наши спортсмены регулярно добиваются высоких результатов, свыше 60 человек региона входят в состав национальной сборной», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Андрей Пегливанян из Сочи получил золотую медаль (в весовой категории до 54 кг). Еще один сочинский спортсмен Карен Соловьев (в категории до 67 кг) стал завоевал серебро. Бронза досталась Тенгизу Котояну из Новороссийска (до 63,5 кг).

«Завоевать награды на столь конкурентном турнире — задача непростая. Но наши спортсмены справились с ней. И в очередной раз подтвердили высокий класс кубанской школы бокса», — цитирует министра физической культуры и спорта края Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

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