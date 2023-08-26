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Кубанские спортсмены получили девять медалей на Всероссийских соревнованиях по боксу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-sportsmeny-poluchili-devyat-medalej-na-vserossijskih-sorevnovaniyah-po-boksu
Кубанские спортсмены получили девять медалей на Всероссийских соревнованиях по боксу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соревнования по боксу среди спортсменов в возрасте 14 — 15 лет  прошли в Черкесске. В турнире приняли участие 190 боксеров из 27 регионов РФ.

Сборная Краснодарского края завоевала девять медалей. Вице-губернатор Кубани Александр Власов рассказал, что кубанские спортсмены показали достойные результаты в разных весовых категориях.

«Ежегодно наши боксеры показывают хорошую подготовку и добиваются высоких показателей на состязаниях всех уровней. Этим видом спорта в регионе занимаются более 24,5 тыс. человек, в том числе свыше 9 тыс. спортсменов», — сказал Власов.

По итогам соревнований золото взяли Гордей Корбут в категории 57 кг, Саркис Аракелян (свыше 80 кг). Серебряные медали получили Артем Муратов (52 кг) и Матвей Мелкомуков (60 кг). Бронзу завоевали Артем Ващенко (48 кг), Руслан Кешишян (50 кг), Артем Каланжан (50 кг), Станислава Пушкарь (52 кг) и Амира Богатырева (66 кг).

Бокс — один из базовых видов спорта на Кубани. В крае действуют Федерация бокса и Региональный центр спортивной подготовки. Улучшается материально-техническая база, проводятся турниры краевого, межрегионального и всероссийского уровней, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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