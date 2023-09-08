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Спортсменку, которую придавила лошадь на Кубани, выведут из искусственной комы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportsmenku-kotoruyu-pridavila-loshad-na-kubani-vyvedut-iz-iskusstvennoj-komy
Спортсменку, которую придавила лошадь на Кубани, выведут из искусственной комы
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

По словам Белецкого, переломов у девушки нет, но из-за черепно-мозговой травмы ее состояние стабильно тяжелое пока и без ухудшений.

«Сейчас я общался с тренером спортсменки, он сказал мне, что состояние спортсменки стабильно тяжелое, сегодня или завтра ее будут выводить из состояния искусственной комы. Как я понимаю, угрозы для жизни уже нет», — сказал главный тренер сборной России.

Специалист также добавил, что пострадавшей наезднице 15 лет, она является членом сборной Краснодарского края. Инцидент произошел, когда спортсменка завершала тренировочную работу на шагу или рыси. В этот момент лошадь споткнулась, упала, поднялась, запуталась в поводьях и снова упала.

Белецкий отметил, что произошедшее — несчастный случай, которого никто не мог предугадать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. По предварительным данным, 16-летняя студентка профильного техникума Курганинска упала с лошади. Уточняется, что лошадь придавила девушку. Пострадавшую без сознания доставили в реанимацию Красноармейкой ЦРБ. Состояние ее оценивается как тяжелое, имеется угроза жизни. Прокуратура начала проводить проверку.

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