Спортсменку, которую придавила лошадь на Кубани, выведут из искусственной комы

Об этом сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий.

По словам Белецкого, переломов у девушки нет, но из-за черепно-мозговой травмы ее состояние стабильно тяжелое пока и без ухудшений.

«Сейчас я общался с тренером спортсменки, он сказал мне, что состояние спортсменки стабильно тяжелое, сегодня или завтра ее будут выводить из состояния искусственной комы. Как я понимаю, угрозы для жизни уже нет», — сказал главный тренер сборной России.

Специалист также добавил, что пострадавшей наезднице 15 лет, она является членом сборной Краснодарского края. Инцидент произошел, когда спортсменка завершала тренировочную работу на шагу или рыси. В этот момент лошадь споткнулась, упала, поднялась, запуталась в поводьях и снова упала.

Белецкий отметил, что произошедшее — несчастный случай, которого никто не мог предугадать, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района. По предварительным данным, 16-летняя студентка профильного техникума Курганинска упала с лошади. Уточняется, что лошадь придавила девушку. Пострадавшую без сознания доставили в реанимацию Красноармейкой ЦРБ. Состояние ее оценивается как тяжелое, имеется угроза жизни. Прокуратура начала проводить проверку.