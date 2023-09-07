Лошадь придавила 16-летнюю спортсменку на Кубани, девушка в реанимации

Инцидент произошел 7 сентября около 9:30 на занятиях в конно-спортивной школе в станице Старонижнестеблиевской Красноармейского района.

По предварительным данным, 16-летняя студентка профильного техникума Курганинска упала с лошади. Уточняется, что лошадь придавила девушку.

Скорая помощь доставила пострадавшую в реанимацию Красноармейкой центральной районной больницы. Девушка находилась без сознания. Состояние оценивается как тяжелое, имеется угроза жизни. В настоящее время решается вопрос переводе пострадавшей санавиацией в детскую краевую клиническую больницу Краснодара.

По факту падения с лошади несовершеннолетней прокуратура Красноармейского района организовала проверку. Будут установлены причины и условия произошедшего и дана оценка соблюдению требований правил безопасности при организации занятий конным спортом в учреждении, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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