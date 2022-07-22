Спортсменка из Сочи взяла «золото» на первенстве России по триатлону

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Участие в соревновании принимали более 300 спортсменов от 13 до 17 лет. Из них 14 являлись представителями Краснодарского края. Триатлон включал в себя такие дисциплины, как плавание, велогонка и спринт. Также проводились и командные эстафеты.

Спортсмены Кубани завоевали 11 медалей: 6 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую — три в личных соревнованиях и восемь в командных.

В категории 15—17 лет золотую медаль завоевала сочинская спортсменка Мария Лосева. Она является воспитанницей президента федерации триатлона города Сочи Михаила Трусова.

Марии 16 лет. Спортсменка неоднократно становилась победителем различных соревнований по триатлону. В июле 2021 года она завоевала «золото» на всероссийских соревнованиях и «золото» на кубке России по триатлону.

В 2028 году Лосева примет участие на Летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, сообщает «Реальный Сочи» в Telegram.

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