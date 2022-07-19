Сборная Краснодарского края завоевала награды первенства России по триатлону

Видео канала «Кубань 24»

Этот турнир стартовал в Санкт-Петербурге. Сейчас спортсмены перебрались в Казань, где им предстоит проплыть 250 м, затем проехать 5 км на велосипеде и пробежать 2,5 км.

В триатлон-эстафете у спортсменов из Краснодарского края три серебряных и одна бронзовая медали. Вторые места достались кубанским юношам в своих возрастных категориях, а на третью ступень пьедестала поднялись девушки 13–14 лет. Последний день турнира — 22 июля.

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