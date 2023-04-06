Спортсмен установил мировой рекорд, сдвинув с места пассажирский самолет в аэропорту Сочи
Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Денис Вовк установил новый мировой рекорд и абсолютный рекорд России в Международный день спорта, который отмечают 6 апреля.
Он голыми руками сделал то, что обычно делает спецтехника — сдвинул с места самолет Sukhoi Superjet 100 весом 32,1 т. в аэропорту Сочи. При этом вес спортсмена — менее 90 кг. Вовк отбуксировал пассажирский самолет на 10 метров за 42 секунды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.
Для этого он использовал технику «арм-овер-арм» — спортсмен уперся ногами в специальную опору и перетягивал канат. Глава федерации силового экстрима России Василий Грищенко зафиксировал абсолютный рекорд страны.
Это первая попытка отбуксировать самолет в истории отечественного спорта. В мире подобные попытки делали спортсмены весом более 150 кг.
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