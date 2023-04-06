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Спортсмен установил мировой рекорд, сдвинув с места пассажирский самолет в аэропорту Сочи

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportsmen-ustanovil-mirovoj-rekord-sdvinuv-s-mesta-passazhirskij-samolet-v-aeroportu-sochi
Видео t.me/SouthAirports

Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга Денис Вовк установил новый мировой рекорд и абсолютный рекорд России в Международный день спорта, который отмечают 6 апреля.

Он голыми руками сделал то, что обычно делает спецтехника — сдвинул с места самолет Sukhoi Superjet 100 весом 32,1 т. в аэропорту Сочи. При этом вес спортсмена — менее 90 кг. Вовк отбуксировал пассажирский самолет на 10 метров за 42 секунды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Для этого он использовал технику «арм-овер-арм» — спортсмен уперся ногами в специальную опору и перетягивал канат. Глава федерации силового экстрима России Василий Грищенко зафиксировал абсолютный рекорд страны.

Это первая попытка отбуксировать самолет в истории отечественного спорта. В мире подобные попытки делали спортсмены весом более 150 кг.

Читайте также: эксперты ООН призвали МОК допустить российских спортсменов до международных соревнований. Дискриминация спортсменов из России и Беларуси по национальному признаку недопустима, заявили 1 февраля специальные докладчики ООН Александра Ксантаки и Ашвини К.П.

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