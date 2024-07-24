Спортсмен из Сочи совершил рекордный прыжок с парашютом на вершину горы Эльбрус

Вадим Ординарцев 21 июля выполнил прыжок с парашютом типа «крыло» на Эльбрус с вертолета с высоты 7 тыс. 200 м.

Это стало самой удаленной от Земли отметкой при прыжках на Эльбрус (вершина возвышается над уровнем моря на высоте 5 тыс. 642 м ).

К прыжку спортсмен готовился восемь месяцев, и посвятил его своего погибшему товарищу.

— Собирались прыгать вместе с другом. Но он трагически погиб в ноябре.

На протяжении всего спуска парашютист держал развернутым красное Знамя Победы. По его мнению, это имеет важное символическое значение, поскольку во время Великой Отечественной войны Эльбрус был захвачен нацистами, а наши герои бойцы-альпинисты сняли немецко-фашистские символы и водрузили на горе советский флаг.

Читайте также: два новых туристических маршрута на вершину Черная Пирамида открыли в горах Сочи.