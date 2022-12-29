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Спортшколам Краснодарского края передали 36 новых автобусов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportshkolam-krasnodarskogo-kraya-peredali-36-novyh-avtobusov
Спортшколам Краснодарского края передали 36 новых автобусов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Торжественная церемония вручения спортивных автобусов состоялась 29 декабря рядом с тренировочным комплексом «Чемпион» в Краснодаре.

На мероприятии присутствовали вице-губернатор Кубани Александр Власов, министр физкультуры и спорта Серафим Тимченко и директора спортшкол. По словам замглавы региона, муниципальным спортивным организациям в 30 районов Кубани направляют 36 новых автобусов. Их стоимость превышает 146 млн рублей.

«Кубань — один из лидеров по развитию спортивной отрасли. В этом году построили 49 спортивных объектов, а число тех, кто занимается физкультурой и спортом, превысило 3 млн человек. Это поможет добиться новых успехов и достижений, воспитать будущих чемпионов», — добавил вице-губернатор.

Серафим Тимченко добавил, что теперь у детей будет возможность с комфортом ездить на спортивные соревнования.

«Мы и в следующем году ожидаем закупку и передачу еще 31 автобуса для перевозки спортсменов и команд — как взрослых, так и детских», — сообщил он.

Сразу после мероприятия все автобусы уехали в спортшколы городов и районов Кубани. В следующем году из краевой казны выделят почти 152 млн рублей на покупку автобусов для спортшкол, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: школам Краснодарского края передали 55 новых автобусов.

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