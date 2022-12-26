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Школам Краснодарского края передали 55 новых автобусов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/shkolam-krasnodarskogo-kraya-peredali-55-novyh-avtobusov
Школам Краснодарского края передали 55 новых автобусов
Фото t.me/minkovaanna23

Транспорт для школ Кубани закупили по распоряжению Правительства РФ у отечественных производителей.

Об этом 26 декабря сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова. Церемония передачи автобусов прошла в Краснодаре. Всего в школы региона направили 55 новых автобусов.

«Техника оснащена всем необходимым оборудованием для перевозки детей. Транспорт передали в 12 коррекционных школ-интернатов и в общеобразовательные организации 16 районов», — написала Минькова в Telegram.

Всего приобрели 24 автобуса марки ПАЗ и 31 автомобиль «ГАЗель». Все автобусы оснащены тахографами, навигационным оборудованием, устройством «ЭРА-ГЛОНАСС» и проблесковыми маячками. Кроме того, установлены ограничители скорости движения автомобиля не более 60 км/ч, цветографические схемы «Перевозка людей» и «Дети» и кнопки вызова водителя в каждом ряду сидений.

В настоящее время на Кубани ежедневно работают свыше 1,4 тыс. школьных автобусов. Они перевозят порядка 72 тыс. детей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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