Спортивный лабиринт и памп-трек установили на набережной в станице Ленинградской

В станице Ленинградской завершается монтаж новых спортивных объектов. Также построен 40-метровый пандус для удобства жителей.

Эти зоны для активного отдыха появились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За последние два года на благоустройство набережной направлено 225 млн рублей.

«На сегодняшний день у нас памп-трек и спортивная площадка, детская спортивная площадка, которая находится сзади, она у нас на территории самая дорогая — это 65 млн рублей. Откроется этот объект как только достроят набережную, и мы откроем эти две площадки, для детей они будут доступны», — сообщил заместитель главы Ленинградского округа Вадим Мальченко.

Новые объекты уже столкнулись с проблемой вандализма. Бетон пандуса был испорчен граффити, ранее пострадало и другое имущество. В связи с этим местные власти приняли решение об установке камер видеонаблюдения на всей территории набережной.

