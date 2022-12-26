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Спортивный комплекс открыли в Выселковском районе по краевой программе

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportivnyj-kompleks-otkryli-v-vyselkovskom-rajone-po-kraevoj-programme
Спортивный комплекс открыли в Выселковском районе по краевой программе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Спорткомплекс в станице Крупской построили по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры» по поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В комплексе оборудовали двухэтажный зал для игровых видов спорта, а также разместили две раздевалки с санузлами и душевыми. Кроме того, в здании оснастили тренерскую, медкабинет и техпомещения.

«Строительство спортивных объектов на территории края ведется стремительными темпами. Уже ввели в эксплуатацию более 10 зданий — это центры единоборств, спорткомплексы, гребная база, бассейны. На этапе завершения еще ряд объектов. В планах на 2023 год — построить еще около 30 учреждений спорта», — цитирует и. о. руководителя департамента строительства края Максима Мысакова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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