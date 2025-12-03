Спортивную площадку на территории школы построят в станице Курганинского района

На «Прямую линию» с губернатором продолжают непрерывным потоком приходить обращения. Среди сообщений — просьба жителя станицы Родниковской Курганинского района о строительстве детской спортплощадки. Сейчас на территории школы № 15 нет оборудованного места на открытом воздухе, где дети могли бы активно проводить время.

Сейчас свободное время дети из станицы Родниковской проводят на пустыре. Из развлечений — лишь поржавевшие турники. Роман Каунов играл здесь еще в детстве, в 2006 году окончил школу № 15.

«Я в этом году отдал своего ребенка в школу, очень хочется сделать здесь площадку для детей. Везде есть во всех школах, у нас — нет», — говорит житель станицы Родниковской Роман Каунов.

Поддержали его инициативу и в администрации сельского поселения. Первое здание школы № 15 построили еще в 1930-х годах. Периодически там проводились ремонтные работы, но площадку так и не сделали. После звонка Романа на «Прямую линию» проект включили в перечень строительства на 2026 год в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».

«Для нас это большая удача, что мы попали в приказ. Площадка нужна для школы. Я думаю, это важное событие для нас. Хотелось бы, чтобы и дальше эти программы работали», — отмечает глава Родниковского сельского поселения Евгений Тарасов.

В 2025 году в рамках этой же программы в крае построили 16 многофункциональных спортивных площадок. Еще две возведут до конца этого года. В планах на период с 2026 по 2027 годы открыть еще 27 таких площадок в отдаленных уголках края.

