Спортивно-патриотическая акция «Локомотив Победы» стартует на Кубани

Инициаторами масштабного проекта, посвященного 80-летию Победы, выступили ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерация баскетбола Краснодарского края. Акция, приуроченная к Году защитника Отечества и Году железнодорожной славы, объединит тысячи спортсменов и болельщиков.

Тематические мероприятия пройдут в рамках краевого фестиваля баскетбола, финала ЮФО «Локобаскет — Школьная лига» и других всероссийских, региональных и локальных соревнований. Запланированы и патриотические акции, направленные на сохранение памяти о героических событиях Великой Отечественной войны.

Юные спортсмены сборных Кубани и баскетбольной академии «Локо» поучаствуют в возложении цветов к памятникам и монументам воинам-железнодорожникам. На матчах ПБК «Локомотив-Кубань» для болельщиков установят фотозону «Гордимся Победой», на играх школьной лиги в краевой столице запустят выставку фотохроники «Память о подвиге железнодорожников жива», для детей и молодежи проведут «Уроки мужества» и экскурсии к уникальным памятникам истории «Паровозам Победы».

«Вся страна празднует 80-летие Победы и отмечает объявленный президентом России Год защитника Отечества, а в РЖД — это еще и Год железнодорожной славы. «Локомотив-Кубань» как представитель большой спортивной семьи железнодорожников присоединяется к этим праздничным мероприятиям. Мы гордимся подвигами предков, героями нашей страны и свершениями, которые были сделаны ради Победы в мае 45-го. Во все времена железнодорожников отличает единство и взаимовыручка, воспитание и формирование преемственности поколений. Этих же принципов мы придерживаемся в спортивной жизни — на баскетбольной площадке и в работе клубной Академии. Акция «Локомотив Победы», которую наш клуб запускает совместно с региональной федерацией баскетбола, призвана еще раз напомнить о героическом наследии нашего народа и неоценимом вкладе железнодорожников в Победу, — отметил президент ПБК «Локомотив-Кубань» и Федерации баскетбола Краснодарского края Андрей Ведищев.

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