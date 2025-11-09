«Спорт-Экспресс»: Елатонцев хочет расторгнуть контракт с ПБК «Локомотив-Кубань»

Игрок сборной России по баскетболу Кирилл Елатонцев подал документы на расторжение своего действующего контракта с «Локомотивом-Кубань».

По информации портала «Спорт-Экспресс», причиной стали регулярные неподобающие поступки со стороны представителей клуба. Среди них — попытки навязать ему дополнительное соглашение с новыми условиями, претензии к физическому состоянию на фоне тяжелой травмы, принуждение к работе с определенными агентами, угрозы со стороны неизвестного представителя «службы безопасности» и прочее.

Накануне, 8 ноября, «Локомотив-Кубань» заявил, что подозревает 23-летнего центрового Кирилла Елатонцева в симуляции болезни и уклонении от контрактных обязательств. В субботу игрок сообщил медицинскому персоналу клуба о плохом самочувствии: у него появились симптомы отравления, и он вызвал скорую помощь. Клуб отметил, что Елатонцев не уведомил медицинский штаб о своем состоянии заранее и действовал самостоятельно.

«Узнав о данном инциденте, медицинский персонал клуба провел сначала свое обследование Кирилла Елатонцева, а затем он прошел дополнительное обследование в одной из городских клиник. По его итогам врачи не выявили острых проблем со здоровьем и подтвердили, что госпитализация не требуется», — говорится в сообщении.

В связи с этим медицинский штаб клуба не увидел препятствий для участия Елатонцева в матче против «Зенита» 9 ноября в Краснодаре. Произошедшее также прокомментировал президент ПБК «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев. По его словам, Елатонцев подвел клуб и партнеров по команде.

«Конечно, все сильно расстроены и удивлены отношением Кирилла к делу. На данный момент мы продолжаем разбираться в сложившейся ситуации», — сказал Ведищев.

Жена баскетболиста Владислава Елатонцева опровергла обвинения клуба. В своих соцсетях она рассказала, что Кириллу стало плохо в ночь с 7 на 8 ноября, скорая помощь зафиксировала его плохое самочувствие, а врача клуба уведомили об этом в 4:00.

«У него была диагностирована вирусная инфекция, доктор клуба сделал ему капельницу. Днем 8 ноября Кирилл прошел обследование в медицинской клинике, рекомендованной клубом, в присутствии клубного врача. Клиника установила нетрудоспособность Кирилла», — заявила супруга спортсмена.

По словам Владиславы, клуб настоял на том, чтобы врачи не оформляли больничный лист, и Елатонцев продолжал играть с вирусной инфекцией. Позже независимый специалист направил баскетболиста на больничный.

Жена центрового назвала произошедшее продолжением напряженных отношений между игроком и руководством. Она отметила, что клуб отклонил выгодные трансферные предложения, а выражение Кириллом собственного мнения по карьерному пути восприняли негативно, сообщает «Чемпионат».

