ПБК «Локомотив-Кубань» в групповом матче Basket Cup уступил белградской «Меге»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» потерпел поражение в гостевом матче группового этапа Winline Basket Cup.

Встреча с сербской «Мегой» прошла в Белграде и завершилась со счетом 103:100 в пользу хозяев площадки.

Основное время закончилось вничью, и судьбу матча решил овертайм, где сербская команда сумела вырвать победу.

Теперь «Локомотив-Кубань» возвращается в Краснодар, где в «Баскет-Холле» проведет три подряд домашних матча. С «Зенитом» — 9 ноября, 12 — с «Пармой», 15 — с МБА-МАИ.

Читайте также: юные баскетболисты «Локомотив-Кубань» стали лучшими на юге страны. Команда «Локо-2010» выиграла межрегиональный этап первенства России среди юношей до 17 лет. Воспитанники «Локомотив-Кубань» одержали пять побед из пяти возможных.

