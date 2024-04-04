Спор властей Кубани с жертвами депортации рассудит Верховный суд РФ

Дети высланного в 1942 году из Северского района в Казахстан Ивана Панаетиди с 2020 года пытаются получить от краснодарских чиновников компенсацию за утраченное жилье. Они уверен, что их семью ранее депортировали по национальному признаку.

Когда семью Панаетиди выслали из Краснодарского края Иван был еще подростком. В Казахстане он женился на уроженке станицы Ильской Софье Тилькериди, чью семью также депортировали с Кубани. У них родились четверо детей.

Их семья смогла вернуться в Россию только в 90-е годы — они поселились в Новороссийске. Панаетиди признали жертвами политических репрессий. По закону им гарантировали компенсацию утраченного недвижимого имущества в регионе, из которого они были высланы.

В 2020 году Панаетиди обратились в администрацию Северского района для постановки на учет для получения жилой площади. Им удалось попасть в льготную очередь только в 2022 год после судебных разбирательств. При этом власти района не имеют возможности приобрести недвижимость для семьи. Муниципалитет не предоставлял жилье жертвам репрессий за последние 20 лет. Панаетиди решили получить денежную компенсацию за жилье, опираясь на соответствующее постановление губернатора Краснодарского края от 16 ноября 2015 года.

В феврале прошлого года Приморский суд Новороссийска вынес решение, обязав региональное министерство труда и соцразвития включить семью Панаетиди в список на получение специальной выплаты. Минтруда оспорило это решение в апелляционной и кассационной инстанциях, но оно так и осталось в силе. В феврале юристы краевого министерства направили очередную кассацию в Верховный суд РФ. Сейчас оно находится там на рассмотрении.

Кубанские чиновники уверены, что по постановлению губернатора Кубани компенсацию за утраченное жилье жертв репрессий могут получить только жители населенных пунктов, в которых ранее жили их родители перед депортацией. Иначе говоря, для получения компенсаций семья Панаетиди должна жить в станице Северской или поселке Ильском, сообщает «Ъ».

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