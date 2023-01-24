Память погибших казаков в годы политических репрессий почтили в Краснодарском крае

Памятные мероприятия прошли 24 декабря во всех казачьих обществах Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии.

В войсковом соборе святого благоверного князя Александра Невского в Краснодаре прошла панихида. В мероприятии приняли участие вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, представители Екатеринодарского казачьего отдела и казачата.

Они возложили венки и цветы к мемориальному комплексу «Расстрельный угол» и почтили память погибших минутой молчания. Также приняли участие в молебне.

«В этот траурный для всех казаков день, когда во всех храмах Кубани, Адыгеи и Карачаево-Черкесии проходят службы по невинно убиенным казакам и членам их семей, мы отдаем дань памяти тем, кто стал жертвами трагических событий времен братоубийственной гражданской войны. Мы делаем это также, чтобы помнить о прошлом и никогда не допускать такого в будущем. Это было страшное время, которое унесло жизни сотен тысяч человек. Памятник, у которого мы собрались, стал символом примирения враждующих сторон в единой вере духовной и православной», — сказал Власов.

В этот день в более чем в 5 тыс. казачьих классов, 76 казачьих школах, 7 казачьих кадетских корпусах провели классные часы и беседы, посвященные событиям Гражданской войны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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