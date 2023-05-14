Спор из-за урожая: в Госдуме объяснили, когда можно срывать плоды с соседских деревьев

Споры между соседями по даче из-за сорванных фруктов возникают нередко. Однако плоды с деревьев, посаженных за забором, то есть на земле муниципалитета или общего пользования, может срывать любой желающий. Такие деревья не являются собственностью дачника.

Об этом напомнил депутат Госдумы председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Земля за забором дачи находится в собственности муниципалитета или принадлежит СНТ, таким образом пользоваться ею могут все члены СНТ.

«Согласно закону, собственник не имеет права огораживать или препятствовать использованию этой земли. Получается, что даже если вы сами посадили вишню или малину за забором, то по закону любой желающий может рвать с деревьев ягоды, так как это уже не ваша земля», — сказал Чаплин.

Закон также обязывает собственников жилых и садовых домов следить за прилегающей к забору территорией. То есть дачник не является владельцем земли за забором, но должен содержать ее в порядке, в частности, обязан следить за тем, чтобы там не рос борщевик.

Есть не только обязанности, но и права. Так дачник может требовать спилить соседское дерево, если оно затеняет его участок.

«Согласно законодательству, если соседские деревья находятся слишком близко или затеняют ваш участок, то вы имеете полное право добиваться даже вырубки таких деревьев», — напомнил депутат.

Во всех субъектах РФ установлены нормативы, регламентирующие, на каком расстоянии до границ соседского участка можно высадить деревья.

В ряд регионов установлено, что высокорослые деревья нужно располагать не ближе четырех метров от соседского участка. В противном случае сосед может обратиться в суд, сообщает «РИА Новости».

Читайте также: проект закона Краснодарского края о туробъектах на сельхозземлях внесут в Госдуму в мае.