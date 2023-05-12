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Проект закона Краснодарского края о туробъектах на сельхозземлях внесут в Госдуму в мае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/proekt-zakona-krasnodarskogo-kraya-o-turobektah-na-selhozzemlyah-vnesut-v-gosdumu-v-mae
Проект закона Краснодарского края о туробъектах на сельхозземлях внесут в Госдуму в мае
Фото JillWellington, pixabay.com

Закон о возможности размещения объектов туризма на виноградопригодных землях инициировали сенаторы от Краснодарского края.

Проект получил положительное заключение, его направят в Госдуму уже в мае 2023 года. Об этом 12 мая рассказал член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совфеда Алексей Кондратенко в Абрау-Дюрсо на I Форуме винного туризма.

«Мы получили положительное заключение с комментариями, перед майскими праздниками отработали совместно с администрацией Краснодарского края. На следующей неделе внесем в Госдуму: это позволит размещать объекты туризма на землях сельхозугодий», — цитирует Кондратенко «РБК Краснодар».

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