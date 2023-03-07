Спор из-за адыгейской соли: производитель приправ требует взыскать 5 млн рублей с фирмы из Краснодара
Правообладатель товарного знака «Адыгейская соль», индивидуальный предприниматель, подал в суд на ООО «Промагропак» за незаконное использование географического указания.
Он требует взыскать с фирмы 5 млн рублей. ИП зарегистрирован в 2016 году в Адыгее. Он занимается производством приправ и пряностей. Иск за использование названия «Адыгейская соль» он подал 6 февраля, но тогда Арбитражный суд Краснодарского края оставил дело без движения.
«Истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению», — сказано в материалах дела.
К производству дело было принято 1 марта. Следующее заседание назначено на 4 апреля.
ООО «Промагропак» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Основным видом деятельности является упаковка товаров, сообщает «РБК Краснодар».
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