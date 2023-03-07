Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Спор из-за адыгейской соли: производитель приправ требует взыскать 5 млн рублей с фирмы из Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/spor-iz-za-adygejskoj-soli-proizvoditel-priprav-trebuet-vzyskat-5-mln-rublej-s-firmy-iz-krasnodara
Спор из-за адыгейской соли: производитель приправ требует взыскать 5 млн рублей с фирмы из Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Правообладатель товарного знака «Адыгейская соль», индивидуальный предприниматель, подал в суд на ООО «Промагропак» за незаконное использование географического указания.

Он требует взыскать с фирмы 5 млн рублей. ИП зарегистрирован в 2016 году в Адыгее. Он занимается производством приправ и пряностей. Иск за использование названия «Адыгейская соль» он подал 6 февраля, но тогда Арбитражный суд Краснодарского края оставил дело без движения.

«Истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы, подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению», — сказано в материалах дела.

К производству дело было принято 1 марта. Следующее заседание назначено на 4 апреля.

ООО «Промагропак» зарегистрировано в 2005 году в Краснодаре. Основным видом деятельности является упаковка товаров, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: от «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Две машины попали в провал, образовавшийся на дороге в Краснодаре
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
Шесть человек пострадали при столкновении двух легковушек в Краснодарском крае
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
ФСБ предотвратила покушение спецслужб Украины на миллиардера Константина Малофеева
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
  2. Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
  3. Сотрудницу таможни в Сочи обвинили в получении крупной взятки за ввоз иномарки из Абхазии
  4. Сорвался в пропасть: два человека погибли и один пострадал при падении внедорожника в озеро в Кабардино-Балкарии
  5. Укусил комар: в Краснодаре врачи извлекли из тела женщины длинного червя-паразита
  6. По итогам 2022 года убыток ФК «Краснодар» составил 4,8 млрд рублей
Прямой эфир
Мы в соцсетях