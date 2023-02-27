От «Магнита» требуют заплатить почти 350 тыс. рублей за использование популярных песен в торговых залах

В Арбитражный суд Краснодарского края с иском обратилось ООО «Российское Авторское Общество».

За использование 17 популярных музыкальных композиций, в том числе таких исполнителей, как Кристина Орбакайте, Елка, Две Маши, Gorky Park и «Горячий шоколад», РАО потребовало от «Магнита» по 20 тыс. за каждый трек, а также по 4 тыс. рублей расходов по оплате госпошлины по двум искам. Материалы содержатся в картотеке арбитражных дел.

Кроме того, за неправомерное использование популярных песен иск в Арбитражный суд Краснодарского края Авторское общество подало на АО «Красная Поляна», ГК «Амерон» и еще 11 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Еще к 14 предприятиям и ИП края, в том числе МКУ культуры «Сельская централизованная клубная система», РАО подало иск о требовании выплаты за авторское вознаграждение по договорам.

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