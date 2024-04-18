Спор «Фанагории» с таможней из-за роялти в 8,2 млн евро рассмотрит ВС РФ

Верховный суд РФ рассмотрит спор ОАО «Агропромышленная фирма «Фанагория» с Краснодарской таможней.

Спор возник из-за того, что в январе 2022 года таможня включила 8,2 млн евро в качестве лицензионного платежа за товарный знак (роялти) и удержанные с платежа 113,5 млн рублей НДС в таможенную стоимость ввезенных из-за границы винных пробок, штопоров и бокалов.

Компания «Фанагория» оспорила решение таможни. Арбитражный суд Краснодарского отклонил иск на основании того, что лицензионные платежи включают в таможенную стоимость, если они связаны с ввозимыми брендированными товарами и являются условием их продажи. Суд указал, что ввезенные товары использовали при производстве вина и способствовали маркетинговому продвижению и рекламе бренда.

Апелляционный и кассационный суды отменили решение таможни на основании того, что в марте 2016 года роялти был фиксированным, а с декабря 2016 года платеж рассчитывается по 0,15 долларов с каждого л произведенной продукции.

В таможне Краснодара считают, что лицензионные платежи напрямую относятся к импортируемой продукции из-за маркировки товарным знаком. В связи с этим таможенное ведомство направило жалобу в Верховный суд. В жалобе таможни говорится, что НДС относится не к ввозу товаров, а к роялти, поэтому тоже включается в таможенную стоимость.

Дело передали в экономколлегию Верховного суда, слушание назначено на 15 мая, пишет «Коммерсантъ».

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