Сплошное освещение оборудуют на двух участках трассы М-4 «Дон»

Госкомпания «Автодор» реализует программу по комплексному обустройству М-4 «Дон» от хутора Степнянского Ростовской области до станицы Павловской Краснодарского края.

В текущем году на 27,5 км трассы завершили монтаж дополнительного наружного освещения. Сейчас работы ведутся на участках дороги общей протяженностью 16,6 км, их завершат в следующем году.

Для повышения безопасности участников дорожного движения специалисты построили современные трансформаторные подстанции блочного типа с автоматизированной системой управления наружного освещения. Также установили металлические опоры высотой 9 м со светодиодными и энергосберегающими светильниками мощностью 140-160 Вт.

Для подключения светильников используется самонесущий изолированный провод. Он является антивандальным, устойчив к перехлестам из-за ветра и к падению крупных веток. Все оборудование отечественного производства, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Читайте также: перехватывающие парковки хотят обустроить в Сочи после открытия обхода Адлера.

Подпишись, здесь всегда интересно.