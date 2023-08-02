Список опасных для отдыха пляжей опубликовала мэрия Сочи

Ежегодно госинспекторы ГИМС проводят проверку мест массового отдыха людей на водоемах. В этот раз 14 пляжей города-курорта были признаны недостаточно безопасными.

Так, в Лазаревском районе проверку не прошли пляжи «Санаторий «Юг», «Экспресс», «Волконка», «Империя», «Головинка, левая сторона», «Морская даль», «Устрица», «Нижняя Хобза», «Тихий берег» и «Ивушка».

В Центральном районе инспекторы ГИМС не рекомендуют отдыхать на пляже «Юность», в Хостинском районе — на пляже «Автомобилист». Также в Адлерском районе проверку не прошли пляжи «Пансионат «Орбита» и «Роза ветров».

При проверке специалисты обращали внимание на наличие и укомплектованность пляжей спасательными постами, техническое состояние мостков и вышек, наличие буйков, солнцезащитных зонтов, кабинок для переодевания, скамеек и на другие требования.

Купаться на пляжах, не прошедших проверку, не рекомендуется. Это может не только омрачить отдых, но и привести к его трагическим последствиям. Сейчас в городе-курорте функционируют 170 безопасных пляжей во всех районах, сообщает МЦУ Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи после шторма для купания открыли все пляжи.