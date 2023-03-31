Спилившего дубы и осину на 3,6 млн рублей для заготовки дров мужчину будут судить в Горячем Ключе

В полиции Горячего Ключа завершили расследовать уголовное дело в отношении 36-летнего ранее судимого местного жителя, которого обвиняют незаконной вырубке деревьев.

По данным следствия, мужчина без разрешительных документов спилил на территории Горячеключевского лесничества дубы и иву. Также установлено, что «черный лесоруб» причастен к краже сухостойного дерева породы дуб. Общая сумма ущерба составила около 3,6 млн рублей. Незаконно добытую древесину мужчина планировал использовать как дрова для отопления своего дома.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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