Спикер ЗСК Юрий Бурлачко вошел в пятерку лучших глав региональных парламентов в ноябре
Общество
09.12.2022 14:50
Медиарейтинг глав законодательных органов субъектов РФ за ноябрь подготовила компания «Медиалогия».
Рейтинг составлен по медиаиндексу. Это показатель состояния инфополя, формируемого средствами массовой информации вокруг персоны.
Согласно исследованию, председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко с медиаиндексом 9 тыс. 323 занимает 5 строчку рейтинга. Глава кубанского парламента за месяц поднялся на одну позицию.
В пятерку лучших глав региональных парламентов в ноябре вошли также: Владимир Константинов (Республика Крым), Игорь Брынцалов (Московская область), Александр Бельский (Санкт-Петербург) и Евгений Люлин (Нижегородская область).
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