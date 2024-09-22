Спецслужбы продолжают работать на месте ЧП в Тихорецком районе

После атаки беспилотников на месте происшествия работают специальные и оперативные службы, а также правоохранительные органы.

Общественный транспорт в городе работает в штатном режиме. Выезд в сторону станицы Новорождественской остается закрытым.

Жители из эвакуированных территории размещены в гостиницах и обеспечены всем необходимым, на месте дежурят врачи и психологи.

Выехать из Тихорецка можно через федеральную трассу «Ростов-на-Дону — Махачкала». На территории муниципалитета продолжает действовать локальный режим ЧС, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар с детонацией произошел в Тихорецком районе ночью 21 сентября из-за атаки беспилотников.