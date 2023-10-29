Спецпоезд «Время героев» с участниками СВО и их семьями прибыл в Новороссийск

Свыше 270 участников спецоперации на Украине, членов их семей и семей погибших военных 29 октября прибыли в Новороссийск из Ростова-на-Дону специальным поездом «Время героев».

В Минобороны РФ сообщили, что в период с 28 по 31 октября специальный рейс «Время героев» проследует по маршруту Ростов-на-Дону — Новороссийск — Ростов-на-Дону.

«Целью путешествия, в рамках которого для участников рейса будут организованы полноценное экскурсионное обслуживание и питание, станет знакомство с достопримечательностями крупнейшего порта России и Черного моря — города-героя Новороссийска, с которым связаны ключевые события в истории нашей страны и Военно-морского флота РФ», — рассказали в ведомстве.

В Новороссийске пассажиры спецпоезда посетят, в том числе, крейсер-музей «Михаил Кутузов». Также их ждут этногастрономические программы в окрестностях города, осмотр достопримечательностей и посещение парка аттракционов.

Рейс «Время героев» проходит в рамках всероссийского проекта Министерства обороны РФ «Своих не бросаем!» совместно с программой «Больше, чем путешествие» Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Цель программы — соцподдержка военнослужащих, раненых в ходе СВО, а также членам их семей, сообщает ТАСС.

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