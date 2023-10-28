Более 90 тонн гуманитарных грузов в зону СВО за неделю направили казаки Кубани

Кубанские казаки постоянно отправляют в оеннослужащим, добровольцам и жителям новых регионов теплую одежду, посылки, стройматериалы, оборудование, медикаменты, средства гигиены и продукты питания.

Всего с начала специальной военной операции кубанские казаки уже направили более 2,8 тысяч тонн гуманитарной помощи. Как только отправляется одна партия, сразу приступают к сбору новых грузов, сообщил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Участвуют все: казаки, воспитанники казачьих школ и корпусов, неравнодушные жители Кубани, бизнес, представители добровольческих объединений.

Из Армавира казаки отправили за неделю 15 тонн помощи в новые регионы РФ, а также в Брянскую область.

Абинский район собрал несколько партий с лекарствами и продуктами для госпиталей.

Таманские казаки собрали за неделю больше тонны грузов, а Тбилисский отдел вместе с жителями Ловлинского и Песчаного сельских поселений отправил 30 куб. м древесины.

Центр «Кавказская линия» при поддержке гулькевичских казаков отправил детские письма, предметы первой необходимости, продукты и теплые вещи. В том числе подушки производства местных мастериц.

Казаки Баталпашинского отдела отправили несколько тонн продуктов, воды, необходимых вещей, маскировочные сети и средства гигиены.

Под Анапой на металлобазе «Олимп» организовано производство оборудования и защитного оснащения для бронирования автотранспорта. Материальную помощь на это оказали предприниматели, а работают казаки.

Тимашевские казаки делают печки-буржуйки в станице Новокорсунской. Эти печки потом вместе с продуктами и другими грузами везут в гуманитарный центр Донецка.

В Тихорецком и Белореченском плетут маскировочные сети.

Казачата из Кореновска и станицы Журавской отправили бойцам письма и рисунки, и вложили по поделке — Ангелу Победы.

Представители военно-патриотического клуба «Сотня» в станице Холмской вместе с жителями собрали продукты длительного хранения, средства гигиены и другие вещи.

А в Брюховецком районе учащиеся и преподаватели казачьей школы № 6 хутора Красная Нива отправили коробки с консервами, разными крупами, лекарствами и средствами гигиены.

Кропоткинский казачий кадетский корпус в ходе акции «ДоброVольцы «ZA ПОБЕДУ» собрали груз с предметами первой необходимости, продуктами питания, газовыми баллонами и керосиновыми лампами, который отвезли военнослужащим и казакам-добровольцам на Запорожское направление, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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