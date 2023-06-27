Надежда Бабкина поздравила сотрудников специального учебного центра «Кубань» с первой годовщиной работы

Мероприятие в честь годовщины учебного центра «Кубань», в котором проходят подготовку для участия в СВО казаки-добровольцы, 27 июня посетил вице-губернатор края Александр Власов.

Замглавы региона сообщил о том, что за год обучение в центре для выполнения боевых задач прошли тысячи казаков, состоялись десятки выпусков.

«Также сегодня годовщина со дня образования отряда специального назначения «Кубань» (БАРС-16), в котором 163 человека наградили орденами Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» и «За Отвагу», представлены к награждению еще 142 казака, с честью выполнившие долг перед Отечеством», — отметил Александр Власов.

Присутствующие возложили цветы к мемориалу памяти павших бойцов отряда «Кубань». В церемонии участвовали заместители атамана Кубанского казачьего войска Максим Медянников, глава Новороссийска Андрей Кравченко, мэр Анапы Василий Швец, атаманы и казаки.

Сотрудников учебного центра поздравила также народная артистка России, член Совета при президенте РФ по делам казачества Надежда Бабкина. Казаки-добровольцы провели для гостей показательные выступления. Затем состоялось выступление Надежды Бабкиной и государственного ансамбля «Русская песня».

В программу обучения центра «Кубань» входит тактическая, огневая, инженерная, разведывательная и медицинская подготовки, военная топография, вождение техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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