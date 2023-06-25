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Безкровненские поминовения впервые прошли в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/bezkrovnenskie-pominoveniya-vpervye-proshli-v-krasnodarskom-krae
Безкровненские поминовения впервые прошли в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мероприятие, посвященное наказному атаману Черноморского казачьего войска Алексею Безкровному, провели кубанские казаки в Анапе.

Участие в поминовениях приняли более 800 казаков Таманского отдела.Поминовения открыло богослужение в храме преподобного Онуфрия Великого. В память о казаках, погибших в различные годы при защите Отечества, объявили минуту молчания и провели заупокойную литию.

«За 30 лет службы атаман Безкровный участвовал в 14 кампаниях и более чем в 100 сражениях. Во все эпохи казаки доказывали, что они верные сыны своего Отечества. Так было всегда — в Первую мировую, Великую Отечественную и сейчас, во время специальной военной операции. Казаки проявляют массовый героизм, защищая Родину. Память об атамане Безкровном живет в наши дни на Кубани и в Анапе. Свидетельство тому — поминовения, которые мы сегодня проводим», — цитирует вице-губернатора, атамана Кубанского казачьего войска Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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