Специальному учебному центру «Кубань» исполнилось два года

Сотрудников центра поздравил атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. В центре прошли обучение более 1 тыс. человек. Это уникальная площадка, где за короткий срок добровольцы получают практическую и теоретическую подготовку.

Центр «Кубань» был открыт два года назад. За это время подготовлено уже свыше 2 тыс. бойцов. Свой вклад в реализацию этой инициативы внес атаман Кубанского казачьего войскового общества Александр Власов.

«Легендарным уже стал 16 отряд. Легендарными у нас стали и 11, и 1 отряд, которые в прошлом году сдерживали натиск фашистов под Работино. Поэтому эффективность центр свою доказал. Это единственный казачий центр подготовки в России», ― подчеркивает замгубернатора Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Единственный в стране центр такого уровня возглавляет казачий полковник, кавалер трех орденов Мужества Руслан Цветков.

«Через военкоматы набираем добровольцев. Проходят обучение в центре непосредственно порядка полутора месяцев на двух полигонах. После подготовки укомплектованные, одетые, обутые, убывают в зону СВО в отряд», ― рассказывает начальник специального учебного центра «Кубань» Руслан Цветков.

Иерей Дмитрий пришел добровольцем в центр всего год назад и уже награжден медалью. Сначала был рядовым бойцом, проходил полный курс военной подготовки, а позже стал священником. По его словам, центр поднимает не только выносливость, но и боевой дух.

«Казачество, и понятие о родине, и как венчающее это все ― вера. Она очень помогает и укрепляет человека, находящегося там. Порой у человека, кроме веры, вообще ничего не остается, именно вера его и спасает», ― отмечает иерей Дмитрий Шульга.

Он вернулся с зоны СВО буквально в этом месяце со своим другом.

«Данный лагерь помог познакомиться с людьми, подготовиться как теоретически, так и практически. Изучали тактику, инженерную технику. Изучали, как правильно вести себя с дронами», ― рассказывает доброволец Михаил Феденович.

За время работы центра свыше 1,5 тыс. бойцов были отмечены наградами за мужество и героизм, проявленные при защите Отечества. На церемонии, посвященной дню рождению центра, Александр Власов вручил ему Орденский знак II степени.

Среди медалей в отряде ввели и новую ― за штурм. Первым ее получил боец посмертно. Вручили ее на церемонии родителям погибшего. Почетные гости вместе с казаками возложили цветы к мемориалу памяти бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Готовят бойцов инструкторы, прошедшие ни одну войну и имеющие огромный боевой опыт, есть даже военные профессора.

«Полигон простирается на много километров и везде есть полосы препятствий. Например, тут проходит обучение штурму здания. Вокруг можно встретить машины для укрытия, а по всюду в поле валяются такие осколки», ― сообщает специальный корреспондент Яна Анненкова.

Филиал для подготовки бойцов 16 и 15 отрядов также есть и в Самарской области.

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