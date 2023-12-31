Специальное место для запуска салютов и пиротехники выделили в промзоне Армавира

Администрация Армавира определила специальное место для использования пиротехнической продукции на период новогодних и рождественских праздников.

Запускать огни можно в Северной промышленной зоне — на картодроме.

«Жителям города рекомендуется не запускать фейерверки перед домами и в других местах, а руководителям кафе и ресторанов стоит избегать использования пиротехнических средств на своих территориях и рядом с ними», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей вообще отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. По его словам, использование салютов в нынешнее время создает беспокойство сотрудникам правоохранительных органов.