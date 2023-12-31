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Специальное место для запуска салютов и пиротехники выделили в промзоне Армавира

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialnoe-mesto-dlya-zapuska-salyutov-i-pirotehniki-vydelili-v-promzone-armavira
Специальное место для запуска салютов и пиротехники выделили в промзоне Армавира
Фото freepik.com

Администрация Армавира определила специальное место для использования пиротехнической продукции на период новогодних и рождественских праздников.

Запускать огни можно в Северной промышленной зоне — на картодроме.

«Жителям города рекомендуется не запускать фейерверки перед домами и в других местах, а руководителям кафе и ресторанов стоит избегать использования пиротехнических средств на своих территориях и рядом с ними», — сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», губернатор Вениамин Кондратьев призвал жителей вообще отказаться от фейерверков в новогоднюю ночь. По его словам, использование салютов в нынешнее время создает беспокойство сотрудникам правоохранительных органов.

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