Специалисты Росбиотеха изобрели новый вид макарон из нетрадиционного зерна

Ученые Российского биотехнологического университета представили технологию, которая позволяет получать муку из зерна тритикале.

По словам доцента кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Росбиотеха Романа Кандрокова, тритикале — один из нетрадиционных видов растительного сырья, имеющий перспективы с точки зрения производства пищевых добавок и расширения ассортимента продуктов здорового питания. Так, тритикале содержит больше белка, биологически активных веществ, витаминов и незаменимых аминокислот, чем рожь и пшеница.

При этом, по данным ВЦИОМ, макароны входят в список наиболее популярных продуктов у россиян. Поэтому более полезной альтернативой классическим изделиям из пшеницы и ржи могут стать именно макароны из муки тритикале, отметили специалисты вуза. По их мнению, новую технологию производства муки можно внедрить на любых фермерских хозяйствах или мукомольных заводах, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Lenta.ru.

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