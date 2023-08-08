Диетолог назвала главные признаки качественных макарон
Пшеничные макароны богаты ценными для организма питательными веществами, однако при выборе этого продукта важно проверить два момента.
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян посоветовала в первую очередь смотреть на состав макарон.
«Мука, из которой они сделаны, должна быть из твердых сортов пшеницы. Лучший вариант — цельнозерновые макароны. Они содержат много клетчатки, что положительно влияет на микробиоту кишечника и способствует размножению полезных бактерий в организме», — отметила медик.
По ее словам, второй признак хороших макарон — надпись trafilata al bronzo на упаковке. Она означает, что для приготовления такого продукта использовали бронзовые пресс-формы.
«Такое тесто более тягучее, содержит больше белка. Сделанные из него макароны лучше тех, которые готовят с помощью тефлоновых форм», — объяснила Арзуманян.
Диетолог заключила, что пшеничные цельнозерновые макароны с надписью trafilata al bronzo — лучший выбор, сообщает радио Sputnik.
Читайте также: диетолог объяснила, почему окрошка вредное блюдо.