Специалисты оценили безопасность стоянок после трагедии в «Галерее» в Краснодаре

Жителей кубанской столицы озадачил вопрос безопасности многоуровневых парковок после падения машины с третьего этажа стоянки 25 июня в ТРЦ «Галерея».

Многоуровневые парковки ― удобное решение для мегаполисов, но их безопасность неоднозначна. На кадрах падения автомобиля с третьего этажа парковки видно, что вместо прочного бетонного барьера, способного остановить автомобиль, на стоянке установлены лишь металлические заборы и невысокие парапеты. Эксперты объяснили на примере паркинга «Галереи», что имеющейся там защиты достаточно.

«Там есть бетон, парапет, которые обезопасят любую машину, которые будут стоять на парковке. Когда кто-то перепутает газ с тормозом, сдавая назад, этого парапета вполне достаточно, чтобы удержать легкий импульс, который от машины идет», ― отмечает руководитель строительной компании Дмитрий Назаров.

По словам специалистов, такое решение часто продиктовано не только экономией денег, но и особенностями проектирования здания. Строение может не выдержать нагрузку бетонных плит.

«Иногда бетонные ограждения неспособны выдержать сильную нагрузку. В таких случаях должны использоваться особо прочные металлические аналоги, чтобы предотвратить такую ситуацию», ― рассказывает директор строительной компании Тигран Оганян.

Строители уверены, что установленные на этой парковке ограждения соответствуют всем нормам. Тем не менее вчерашний трагический инцидент заставляет усомниться в таких мерах безопасности.

Случай в «Галерее» не первый для Краснодара. Весной 2012 года автомобиль, пробив ограждения, выпал с многоуровневой парковки. Это было на Вишняковском рынке. Люди внутри машины выжили благодаря пристегнутым ремням безопасности. У иномарки тогда отказали тормоза.

«На парковках безопасность должна быть на первом месте. По мнению многих водителей, пришло время пересмотреть существующие нормы и ввести более жесткие требования к ограждениям, даже если это потребует дополнительных затрат, ведь человеческая жизнь дороже», ― сообщает специальный корреспондент Ваник Абраамян.

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