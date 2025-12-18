Специалисты назвали три причины снижения урожая в Краснодарском крае

В 2025 году садоводы Кубани потеряли 21,2% фруктов и ягод из-за заморозков, продолжительной летней засухи и разрушительного градобоя.

Как сообщил начальник отдела садоводства Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Евгений Крицкий, в 2024 году собрали рекордное количество фруктов и ягод — 647,5 тыс. т. В этом году статистика показала, что сбор снизился на 21,2% — до 510 тыс. т.

«Но это было ожидаемо, потому что рекордные годы в садоводстве крайне редко повторяются. Обычно за рекордом идет снижение, потом повышение — волнами. Есть такое естественное свойство плодовых растений — периодичность плодоношения», — отметил Крицкий.

По его словам, этой весной в регионе в период цветения садов зафиксировали четыре волны возвратных заморозков. Летом на Кубань обрушилась почвенная и воздушная засуха. В августе ситуация ухудшилась из-за градобоя в нескольких районах края. Крицкий добавил, что именно эти причины повлияли на урожайность.

Больших потерь удалось избежать благодаря капельному орошению, которое используют во многих садоводческих предприятиях.

«Сейчас все плодовые растения находятся в фазе естественного покоя. Их даже «пушкой не разбудишь». Начиная со второй половины января начинается фаза вынужденного покоя. Если будет холодная погода, растения будут спать», — добавил Крицкий.

Он подчеркнул, что наиболее опасным периодом являются февральские окна с теплой погодой, а также возвратные заморозки в апреле и мае. Однако два года подряд подобные явления повторяются редко.

«Поэтому на следующий год ожидаем рекордный урожай — это и яблоки, и груши, и вообще все плодовые, ягодные культуры. Потенциал выйти в плюс есть — у нас и садов новых много посажено, и противоградовые сетки устанавливают, достаточно дорогое оборудование, оно окупается за 5 минут градобоя. Садоводы сейчас все делают для того, чтобы в следующем году снова выйти на рекорд», — отметил Крицкий.

Вне зависимости от природных условий и потерь Краснодарский край в полном объеме обеспечивает фруктами и ягодами не только себя, но и другие регионы России. Краснодарский край производит треть от общего объема фруктов и ягод в стране и 70% в масштабах ЮФО, сообщает «КП»-Кубань».

