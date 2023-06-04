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Специалисты краевого онкодиспансера проведут прием в Успенском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-kraevogo-onkodispansera-provedut-priem-v-uspenskom-rajone
Специалисты краевого онкодиспансера проведут прием в Успенском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Акция «Кубань против рака» пройдет 5 июня в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Специалисты Клинического онкодиспансера № 1 примут жителей Успенского района в селе Успенском в поликлинике села Успенского на улице Крупской, 35. Прием проведут онкодерматолог, онкопроктолог, маммолог и врач УЗИ. Необходима предварительная запись в регистратуре поликлиники.

Проект «Кубань против рака» в регионе уже 12 лет. В рамках проекта врачи кревого онкодиспансера проводят осмотры жителей отдаленных районов.

«С начала года было совершено более 50 выездов в муниципалитеты края», — цитирует главного внештатного врача-онколога министерства здравоохранения края Романа Мурашко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: пять детских поликлиник строят в Краснодарском крае в рамках нацпроекта.

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