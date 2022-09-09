Специалисты краевого МЧС проголосовали на выборах депутатов в ЗСК

Видео канала «Кубань 24»

Многие спасатели 9 сентября приходили голосовать с семьями.

Специалисты краевого МЧС в течение всех трех дней голосования не только обеспечивают безопасность на избирательных участках, но и сами заполняют бюллетени. Сегодня уже сделали свой выбор около тысячи сотрудников главка, это треть всего личного состава.

Спасатели уверены, от активности жителей напрямую зависит, как будет развиваться Краснодарский край в ближайшие годы.

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