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Эксперт Ольга Грабовец: основной поток избирателей на Кубани пойдет в следующие два дня

Политика
09.09.2022 16:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/ekspert-olga-grabovets-osnovnoj-potok-izbiratelej-na-kubani-pojdet-v-sleduyushhie-dva-dnya
Эксперт Ольга Грабовец: основной поток избирателей на Кубани пойдет в следующие два дня
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Старт выборов в Краснодарском крае 9 сентября оценила заместитель руководителя «Центра политических исследований и технологий» Ольга Грабовец. По ее словам, больше избирателей Кубани пойдет голосовать в выходные, при этом и сейчас заметно, что число желающих отдать свой голос в пятницу увеличилось.

Грабовец подчеркнула, что к голосованию в Краснодарском крае жители всегда подходят ответственно.

«При том, что основной поток избирателей пойдет в следующие два дня, по моим ощущениям, число тех, кто воспользовался и сегодняшним днем для волеизъявления, значительно увеличилось. Так у многих есть возможность и выбрать кандидата, которого ты поддерживаешь, и сохранить время на выходных», — поделилась наблюдениями эксперт.

Она также отметила некоторые нововведения, которые делают выборы на Кубани прозрачнее.

«Обстановка в целом по региону рабочая. Хочется особенно отметить пару новшеств: это и информационную кампанию избиркома, который буквально в режиме онлайн освещает ход голосования и дает полную информацию об УИКах. А также большой пул наблюдателей как от общественников, так и от партий. Это все обеспечивает полную прозрачность электорального процесса — каждый может следить за ходом голосования и быть уверенным, что все пройдет в рамках закона», — заключила Ольга Грабовец.

Читайте также: за первые семь часов голосования в Краснодарском крае явка составила 9,9%.

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