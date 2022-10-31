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Специалисты ККБ № 1 проведут диспансеризацию жителей Абинского района

Общество
31.10.2022 17:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/spetsialisty-kkb-1-provedut-dispanserizatsiyu-zhitelej-abinskogo-rajona
Специалисты ККБ № 1 проведут диспансеризацию жителей Абинского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выездной прием врачи краевой больницы № 1 проведут в рамках Всероссийской недели снижения потребления соли.

Мобильный комплекс «Диспансеризация» будет работать 1 ноября в поселке Ахтырском на улице Мира, 1. На следующий день, 2 ноября пройти обследование смогут жители станицы Холмской — по адресу переулок Победы, 1.

В мобильном комплексе поведут анкетирование на выявление факторов риска, антропометрию. Посетители смогут сдать общий анализ крови, определить уровень глюкозы и холестерина в крови, измерить артериальное и внутриглазное давление. Кроме того, в скрининг входят определение абсолютного и относительного сердечно-сосудистого риска, флюорография, маммография, электрокардиография и осмотр терапевта.

Диспансеризация направлена на раннее выявление онкологических заболеваний, патологии органов системы кровообращения, сахарного диабета, хронической болезни легких. Медосмотр помогает своевременно выявить заболевание и факторы его риска.

По данным краевого минздрава, с начала года на Кубани диспансеризацию прошли свыше 3,1 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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