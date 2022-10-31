В Сочи открыли Центр женского здоровья «Белая роза»

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В медучреждении можно бесплатно пройти диагностику онкологических патологий на самом современном оборудовании. Пациенток принимают гинекологи, маммолог, врач УЗИ, онколог и рентгенолог.

Также в Центре можно сдать анализы, к примеру, забор для цитологического исследования, которое выявляет атипичные клетки.

«Мы не проводим лечение, потому что наша задача — выявить у пациента какую-то патологию и предупредить, что дальше этим нужно заниматься. Обычно мы задумываемся о своем здоровье, когда что-то болит, а онкология это такое дело, что почти никогда не болит», — сказала акушер-гинеколог Людмила Букинич.

Центр «Белая роза» — проект Фонда социально-культурных инициатив. Чтобы пройти диагностику женского здоровья, нужно позвонить и записаться на прием, взять с собой паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

«После того, как анализы будут готовы и снимки описаны, пациентка во время второго визита получает информацию о состоянии своего здоровья. То есть за два визита мы выдаем женщине онкологический статус», — сообщил главный врач Центра женского здоровья «Белая роза» Алексей Сергеев.

Сейчас в Центр набирают полный штат специалистов, за помощью сюда приходят порядка 20 женщин в день. В перспективе, когда учреждение заработает на полную мощность, врачи смогут принимать до 50 пациенток.