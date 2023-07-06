Специалист рассказал о рисках неправильного хранения лекарств

Он объяснил, при какой температуре следует хранить лекарства, и как их донести до дома, чтобы они не испортились.

Эксперт в сфере фармлогистики Гарольд Власов отметил, что у лекарств несколько режимов хранения, из которых подходящий указан в инструкции препарата. Он добавил, что меньший срок годности лекарства предполагает строгие требования к его хранению, но и замораживать препарат тоже нельзя.

«Есть режим комнатной температуры, от +15 °C до +25 °C. Как правило, это кухня, обычно она подходит и под описание «сухое место», которое часто встречается в требованиях. Далее идет «прохладное место» — это температура от +8 °C до +15 °C, то есть лекарство можно хранить на дверце холодильника, но таких препаратов становится все меньше: производители расширяют диапазон от +2 °C до +15 °C. Самый строгий температурный режим — от +2 °C до +8 °C. Он нужен для хранения, например, инъекционных препаратов, глазных капель», — пояснил эксперт.

Специалист предупредил, что плохое хранение препарата может снизить его эффективность или усилить побочные свойства. При этом даже если после неправильного хранения поместить лекарство в нужную среду, то качество медикамента не восстановится.

«Допустим, человек покупает утром глазные капли, в аптеке их достают из холодильника и рекомендуют в достаточно короткий период времени снова туда убрать. Человек кладет капли на весь день в машину, нагрудный карман или сумочку и только в конце дня ставит в холодильник. После 12 часов при температуре выше +20 °C срок годности препарата сократится, он может действовать не так качественно, как было заявлено, например, против аллергии, покраснения или отечности», — рассказал специалист.

Среди факторов, влияющих на действенность препарата, Власов отметил солнечный свет. Так, если хранить на подоконнике то или иное лекарство, то оно станет менее эффективным, и даже способно вызвать нежелательную реакцию. Кроме того, специалист для надежной доставки медикаментов порекомендовал использовать термоконтейнеры, которыми пользуются в аптеках, а также услугами курьера, несмотря на их дороговизну.

«Фармацевт обязан предупредить вас о температурном режиме хранения препарата, и в этой ситуации вы можете спросить про термоконтейнер. Думаю, вам не откажут, потому что иначе их все равно выбросят. Если вы постоянно пользуетесь такими препаратами, можно купить свой термоконтейнер — они стоят недорого. Так вы спокойно донесете лекарство до дома — качественные термобоксы выдерживают до 72 часов», — цитирует Власова радио Sputnik.

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