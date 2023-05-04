Специалист предупредил о неправильных действиях в застрявшем лифте

Технический эксперт Национального лифтового союза Алексей Зоточкин рассказал, как правильно себя вести в неисправном лифте.

Эксперт отметил, что задохнуться в застрявшем лифте — это миф. По его словам, в лифте, не учитывая наличие вентиляции, присутствуют технологические отверстия — щели между дверями и шахты. Он утверждает, что даже если в лифте много людей — риск исключен, хоть и может казаться, что кислород кончается.

«Если никаких посторонних веществ, допустим, газа или дыма, в шахту не поступает, человек долгое время может находиться в кабине вполне безопасно. Тем более, по нормативам, на эвакуацию пассажиров из лифта определено не больше 40 минут», — сообщил Алексей Зоточкин.

Есть риск, если человек пытается самостоятельно выбраться из сломанного лифта, предостерег специалист. Он предупреждает, что статистика смертности в таких случаях состоит в основном как раз таки из подобных попыток.

«Если лифт остановился, ваша задача — обратиться за помощью, нажав кнопку вызова диспетчера. Если по какой-то причине связь с аварийной службой не работает, попробуйте позвонить с мобильного телефона или привлеките внимание соседей криком, чтобы люди позвали на помощь обслуживающий персонал. Отойдите от дверей и стойте в центре кабины, это самое безопасное место», — отметил специалист.

Также эксперт перечислил перечень причин остановки лифта. Так, он назвал неправильную эксплуатацию подъемной машины, ее изношенные механические части, а также вандализм.

«Я всегда напоминаю, что в жилых домах нет грузовых лифтов: есть либо пассажирские, либо грузопассажирские, в которых можно перевезти коляску, велосипед и даже диван. Но он не предназначен для перевозки стройматериалов и строительного мусора. А в новых домах во время ремонта квартир такое происходит постоянно, в результате срок службы лифта сокращается в разы», — цитирует Алексея Зоточкина радио Sputnik.

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