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Токсиколог опроверг слухи о целебных свойствах водки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/toksikolog-oproverg-sluhi-o-tselebnyh-svojstvah-vodki
Токсиколог опроверг слухи о целебных свойствах водки
Фото justcoolidea.ru

У жителей России существует немало мифов о лечебных свойствах водки. Это прежде всего связано с тем, что из-за дефицита лекарств этот крепкий алкогольный напиток раньше активно использовали в медицине, сообщил врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов.

«В свое время водка использовалась и как обезболивающее, и как антисептик, и как другие лекарства. Но во всех этих ипостасях она работает крайне плохо, и при этом может приводить к непредсказуемым последствиям», — рассказал он.

Врач отметил, что с развитием науки у людей появилось большое количество недорогих и эффективных способов справиться с симптомами болезней.

Токсиколог добавил, что вопреки популярным суждениям, водка не помогает, а наоборот мешает организму бороться с инфекционными заболеваниями. По его словам, ученые доказали, что основное действующее вещество водки – этанол подавляет иммунитет.

Водовозов подчеркнул, что все «целебные» свойства водки «испарились» при масштабных исследованиях, сообщает радио Sputnik.

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