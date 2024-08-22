Специалист объяснил, чем полезно обмеление Краснодарского водохранилища

Уровень воды в водохранилище стал критическим настолько, что по его дну можно прогуляться. Сейчас его общий объем — 3 тыс. млн куб. м — не заполнен даже на четверть.

«На сегодняшний день объем воды в Краснодарском водохранилище составляет 172 млн куб м, а уровень воды — 25,67 м, что ниже нормы, но не критично. Но дно «кубанского моря» можно рассмотреть и даже пройтись по нему. В соцсетях пишут, что тут можно найти различные исторические артефакты. Нам попались пока только ракушки от моллюсков», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Мария Яцук.

1 июня объем воды в водохранилище был в пределах нормы — 1 тыс. 513 млн куб. м,

1 июля — 1 тыс. 520 млн куб. м,

1 августа стал уже 693 млн куб. м.

Сейчас, 22 числа, уровень воды составляет 172 млн куб. м.

Жительница хутора Ленина Галина обеспокоена, что в водохранилище такой низкий уровень воды.

«Раньше гуляли вдоль. Сейчас нет водохранилища, что очень плохо. Жаль, я каждое утро тут ходила», — делится женщина.

По мнению местной жительницы, обмеление связано не только с жаркой погодой, но и рисом. Другие местные жители также поделились своим мнением о пересыхании Краснодарского водохранилища.

— Постоянно уходит вода. Ее уровень низкий. Вода грязная. — Весной уровень воды был нормальным. А сейчас очень маленький. Дождя нет, лето очень жаркое.

Жаркое лето и отсутствие дождей стали причиной многих природных явлений, и показавшиеся дно водохранилища — не исключение. Специалисты отметили, что обмеление не приведет к катастрофе — оно происходит не в первый раз.

«Уровень воды в водохранилище естественным способом регулируется, поддерживается на оптимальном значении. Пополнение водохранилища обеспечивается стоком Кубани и других рек. Расход обеспечивается сбросом воды», — объясняет профессор кафедры геоинформатики КубГУ Анатолий Погорелов.

Низкий уровень воды в водохранилище и «мертвый» объем даже необходимы, так как это позволяет обследовать гидротехнические сооружения, отчистить дно от ила и других загрязнений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным Кубанского БВУ, Краснодарское водохранилище сейчас заполнено лишь на 6,5%.