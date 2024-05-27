Сперцян может остаться в ФК «Краснодар», пока не возьмет трофей с клубом
Спорт
27.05.2024 07:15
Полузащитник Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее в ФК «Краснодар».
Ранее стало известно, что 23-летним Сперцяном интересуется дортмундсдкая «Боруссия». Сообщалось, что футболиста рассматривают как замену уходящему из клуба Марко Ройсу.
Сперцяна спросили, может ли он сказать, что останется в ФК «Краснодар», пока не возьмет трофей с клубом.
«Посмотрим, что будет. Все допускаю», — цитирует ответ Сперцяна Sport24.
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