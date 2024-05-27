Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Сперцян может остаться в ФК «Краснодар», пока не возьмет трофей с клубом

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/spertsyan-mozhet-ostatsya-v-fk-krasnodar-poka-ne-vozmet-trofej-s-klubom
Сперцян может остаться в ФК «Краснодар», пока не возьмет трофей с клубом
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Полузащитник Эдуард Сперцян прокомментировал свое будущее в ФК «Краснодар».

Ранее стало известно, что 23-летним Сперцяном интересуется дортмундсдкая «Боруссия». Сообщалось, что футболиста рассматривают как замену уходящему из клуба Марко Ройсу.

Сперцяна спросили, может ли он сказать, что останется в ФК «Краснодар», пока не возьмет трофей с клубом.

«Посмотрим, что будет. Все допускаю», — цитирует ответ Сперцяна Sport24.

Читайте также: ФК «Краснодар» взял серебро чемпионата России, обыграв «Динамо» со счетом 1:0.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях